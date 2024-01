Federica Brignone è seconda al termine della prima manche del gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, sesta prova di specialità valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Nonostante condizioni climatiche complicate (pioggia, neve molto bagnata), la valdostana ha chiuso in 56.57, pagando appena 2 centesimi dalla slovacca Petra Vlhova. Scesa con il pettorale numero 1, la leader della Coppa del mondo di specialità ha sfruttato la pista ancora 'pulita' per una discesa senza sbavature, che le ha consentito di mettersi a un'incollatura dalla prima posizione. Terza la svizzera Lara Gut-Behrami (+0.15). Solo settima Mikaela Shiffrin (+0.98), che precede Marta Bassino (+1.02). Più staccata Sofia Goggia (+1.62). Seconda manche alle 12.30.