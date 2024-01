Podio-bis in staffetta: azzurri terzi a Ruhpolding

L'Italia maschile del biathlon concede il bis nella staffetta. Dopo il terzo posto a Oberhof, il quartetto azzurro composto da Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel si è ripetuto nella tappa di Coppa del Mondo a Ruhpolding, sempre in Germania. Un risultato straordinario per l'Italia che sa d'impresa visto che a metà gara gli azzurri erano dodicesimi. A realizzare la rimonta sono stati Hofer e Giacomel, con quest'ultimo che ha bruciato nell'ultima salita il francese Fillon Mallet al termine di un ultimo giro fenomenale. Vittoria mai in discussione per la Norvegia (anche senza il leader Johannes Boe) davanti alla Germania. Da domani le gare individuali con le sprint (venerdì le donne, sabato gli uomini) e gli inseguimenti (entrambi domenica).