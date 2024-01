Discesa Wengen: Odermatt domina, Schieder 4°

Dopo Adelboden, Marco Odermatt si conferma profeta in patria anche a Wengen. Il fuoriclasse elvetico ha dominato la discesa libera sulla Lauberhorn, vincendo così per la prima volta in carriera nella specialità in Coppa del Mondo. Una gara perfetta per Odermatt, dominatore assoluto dello sci maschile con 6 vittorie su 13 gare finora disputate, che diventano 9 podi su 13. Inarrivabile e ingiocabile per tutti, lo svizzero ha chiuso la prova in 1'43''32, riuscendo a fare la differenza dalla Kernen-S in poi. Niente da fare per il francese Sarrazin e il norvegese Kilde, rispettivamente secondo e terzo. Per l'Italia ottima prova di squadra con tre azzurri tra i primi sette: il migliore è Florian Schieder, quarto a 13 centesimi dal podio. Quinto posto per Paris, settimo Casse.