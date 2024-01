Cornelia Huetter ha conquistato il superG di Altenmarkt-Zauchensee, recupero di quello cancellato a St. Moritz. L'austriaca, alla 5^ vittoria in carriera e nuova leader di Coppa del mondo di specialità, ha chiuso in 1.13.17, precedendo la norvegese Kajsa Vichoff Lie (+0.09) e la svizzera Lara Gut-Behrami (+0.21). Niente podio per le azzurre, che partivano con i favori del pronostico. La migliore è Federica Brignone, quarta a 0.32 dalla vincitrice, dietro di lei una positiva Marta Bassino, quinta a +0.45. Caduta per Sofia Goggia, fortunatamente senza conseguenze: la bergamasca però cede il pettorale rosso di leader di Coppa del mondo di specialità. Brutta caduta per l'austriaca Nadine Fest, trasportata in elicottero per un problema al ginocchio. In classifica generale guida sempre la statunitense Mikaela Shiffrin, assente in questo weekend austriaco. Sabato è in programma la discesa, domenica il superG.