Sarrazin domina sul Lauberhorn: il francese conquista la seconda vittoria stagionale davanti a Odermatt e Kilde. Ottima prestazione degli azzurri con Paris e Bosca quarto e quinto. Brutto incidente per Pinturault, portato via in elicottero

Dopo Bormio, Cyprien Sarrazin domina la seconda discesa a Wengen in 1:47.75, conquistando la sua seconda vittoria in questa Coppa del Mondo. Il francese ribalta il risultato di ieri, scalzando Odermatt dalla prima posizione. Lo svizzero chiude a +0.58 dal transalpino perdendo subito tre decimi e non riuscendo a fare la differenza sulla Kernen-S come nella discesa di ieri. Kilde sul terzo gradino del podio, perfetto nella Kernen-S, ma impreciso sui curvoni. Due italiani tra i primi cinque: il migliore è Paris, quarto a +1.06 dal podio, seguito da Bosca. Casse decimo, Innerhofer diciannovesimo. Brutto incidente per Pinturault: sbaglia un salto nel tratto conclusivo perdendo il controllo degli sci. E' stato trasportato in ospedale in elicottero.