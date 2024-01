Goggia ritrova la vittoria in discesa. Delago 3^

Quasi un anno dopo l'ultimo successo Sofia Goggia torna a vincere in discesa libera davanti all'austriaca Venier. Nicol Delago terza ex equo con Puchner. Lontana Brignone che chiude fuori dalla top 10 LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DI COPPA DEL MONDO

Dalla caduta al trionfo. Ventiquattro ore dopo il SuperG concluso con una scivolata, Sofia Goggia ha conquistato la discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee. Un successo tanto atteso per la bergamasca che nella sua specialità non trionfava dal 26 febbraio 2023, a Crans-Montana. Goggia ha interpretato alla perfezione la Kalberloch (dove non aveva mai vinto in carriera), guadagnando tanto soprattutto nella parte centrale. Per l'azzurra è la 24^ vittoria in carriera (come Brignone) e il 51° podio (come Isolde Kostner).

"Raggiunta Brignone? Domani battagliamo" Alla Rai la campionessa bergamasca ha commentato così la vittoria: "Su questa pista ho delle statistiche non da podio, mettiamola così. Dopo ieri non stavo emotivamente benissimo, non per la caduta in sè ma perché nelle gare di inizio gennaio faccio sempre fatica. Oggi ho fatto la mia discesa un pochino sporca nella parte alta, nel bosco sono stata tranquilla e ho sciato bene senza strafare e senza tirare fuori tutta la mia cavalleria, cosa che sto facendo fatica a fare ma ora spero di ingranare". Inevitabile una domanda sulla "sfida" con Brignone, con Goggia che raggiunge l'azzurra a 24 vittorie: "24 pari? Così adesso battagliamo già domani. Mi godo questo risultato, ringrazio chi mi è stato vicino ieri, dentro di me ha pesato molto"

la classifica Goggia come Isolde Kostner: 51 podi in carriera Dopo la vittoria nella discesa di Altenmarkt, Sofia Goggia sale al quarto posto all-time per podi azzurri nello sci alpino eguagliando Isolde Kostner a quota 51. In testa c'è sempre Alberto Tomba. Ecco la classifica all-time LE SCIATRICI ITALIANE PIU' VINCENTI IN COPPA DEL MONDO 16. Christof INNERHOFER: 18 podi 6 vittorie

7 secondi posti

5 terzi posti



15. Manfred MOELGG: 20 podi 3 vittorie

7 secondi posti

10 terzi posti 14. Herbert PLANK: 21 podi 5 vittorie

10 secondi posti

6 terzi posti

Nicol Delago sul podio dopo 4 anni Sofia, però, non è l'unica azzurra sul podio. Terzo posto, infatti, per Nicol Delago che ha chiuso la sua prova ex equo con l'austriaca Mirjam Puchner a 34 centesimi da Goggia. Per la più grande delle sorelle Delago è il quarto podio in carriera in Coppa del Mondo, il primo dalla discesa di Altenmarkt del 2020. Completa il podio un'altra austriaca, Stephanie Venier, con 10 centesimi di ritardo.

Brignone fuori dalla top 10 Giornata da dimenticare, invece, per Federica Brignone. La valdostana ha chiuso con 1.39 di ritardo da Goggia, concludendo la gara fuori dalla top 10. Federica, delusa per la sua prova, ha pagato tanto un errore nella parte alta, ma è stata anche scomposta nei salti e lenta nella parte finale. L'azzurra, sempre seconda nella classifica generale, ha guadagnato solo 18 punti su Shiffrin, ma domani avrà una chance di riscatto nel secondo SuperG del weeekend.

Discesa Altenmarkt-Zauchensee, l'ordine d'arrivo 1. Sofia Goggia (Ita) 1'46''81

2. Stephanie Venier (Aut) +0.10

3. Nicol Delago (Ita) +0.34

3. Mirjam Puchner (Aut) +0.34

5. Kira Weidle (Ger) +0.46