Il norvegese Atle Mcgrath in 53.67 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo di Wengen. Dietro di lui il suo compatriota Henrik Kristoffersen in 54.03 e l'austriaco Manuel Feller in 54.19 ma al quarto posto c'è l'azzurro Alex Vinatzer in 54.40. Poi, quinto in 54.48, c'è l'altro azzurro Tommaso Sala. Per l'Italia, dopo la prova dei primi 40 atleti al via su una pista impegnativa con buone pendenze ed alcuni dossi che costringono a frequenti cambi di ritmo che hanno favorito parecchie inforcate, in quello che sinora è il miglior slalom stagionale degli azzurri , ci sono anche Tobias Kastlunger al momento 24° in 55.68 e Stefano Gross, 25° in 55.72 rompendo un bastoncino. Il veterano Giuliano Razzoli al rientro dopo una dolorosa contusione in allenamento, sulla pista dove in carriera ha ottenuto due podi ha realizzato il tempo di 57.18 e non si è qualficato per la seconda manche. Seconda decisiva manche alle 13.15