SuperG Altenmarkt, vince Gut. Melesi 6^, Goggia 8^

Niente podio per le italiane dello sci alpino nel supergigante di coppa del mondo di Altenmarkt-Zauchensee. La migliore delle azzurre è stata la sorprendente Roberta Melesi, che ha chiuso la prova con un ottimo sesto. Sofia Goggia, vincitrice sabato in discesa, è arrivata ottava. Dodicesima posizione per Federica Brignone. Più indietro Laura Pirovano, Nicol Delago e Marta Bassino. La gara è stata vinta dalla svizzera Lara Gut-Behrami davanti all'austriaca Cornelia Huetter e alla norvegese Ragnhild Mowinckel. La coppa del mondo donne passa nella vicina Flachau per uno slalom speciale notturno. A Flachau tornerà in pista Mikaela Shiffrin che aveva disertato le gare di Altenmarkt per allenarsi e già sabato era volata in Svizzera per stare vicina al suo fidanzato Aleksander Kilde. Prossimo appuntamento con le gare veloci sarà invece a Cortina d'Ampezzo con due discese, il 26 e 27 gennaio, e un supergigante, domenica 28.

La classifica del supergigante di Altenmarkt-Zauchensee