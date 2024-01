Parallelo Bad Gastein, Bagozza-Dalmasso secondi

L'Italia dello snowboard ancora sul podio in coppa del mondo: Daniele Bagozza e Lucia Dalmasso hanno infatti chiuso al secondo posto la prima prova mista a squadre della stagione, nello slalom parallelo di Bad Gastein (in Austria): e sono così 12 i podi complessivi raccolti nel parallelo sulle sei gare sin qui disputate, incluse quattro vittorie. All'indomani del successo di Maurizio Bormolini nella prova individuale, la squadra diretta da Cesare Pisoni è ancora protagonista con la coppia azzurra che ha chiuso alle spalle dei padroni di casa Andreas Prommegger e Sabine Schöffmann. "E' stata una bella gara, per me era la prima volta in squadra con Daniele - le parole di Lucia Dalmasso - in finale la mia partenza non è stata delle migliori ma può succedere, andrà meglio la prossima volta". "Erano quattro anni che non facevo una prova a squadre: anche allora a Piancavallo avevo chiuso secondo insieme a Nadya Ochner; sono contento della mia sciata, ora subito concentrati per la prossima gara" le fa eco il compagno di squadra. "Credo sia la conferma di una grande stagione: ora andiamo a Pamporovo, in Bulgaria, per le due gare individuali del fine settimana e speriamo di continuare con questo ritmo di podi" dice il tecnico Pisoni.