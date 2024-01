L'Italia brilla nella staffetta: 2° e 4° posto

Super giornata per lo sci di fondo azzurro nella tappa di Coppa del mondo a Oberhof, in Germania, dove le staffette maschili hanno saputo conquistare il secondo e il quarto posto nella 4X7,5km, battute solo dalla corazzata Norvegia. A salire sul podio è stato il quartetto Italia 1 formato da Dietmar Noeckler, Elia Barp, Simone Daprà e Federico Pellegrino, col valdostano che è stato battuto di un soffio da Johannes Klaebo, ultimo staffettista di Norvegia 1, ma è riuscito a precedere il suo connazionale Matthis Stenshagen per Norvegia 2. Ai piedi del podio si è fermata Italia 2 (Giandomenico Salvadori, Alessandro Chiocchetti, Davide Graz e Simone Mocellini), rendendo la prestazione di Oberhof una preziosa conferma 11 mesi dopo il ritorno al successo a Dobbiaco. Nonostante diversi attacchi, nessun quartetto ha saputo fare davvero la differenza sull'anello di 2,5 chilometri di Oberhof tanto che sono state una decina le staffette che si sono giocate il successo nella volata finale. Noeckler e Salvadori in prima frazione hanno pagato una manciata di secondi di ritardo dal norvegese Nyenget, primo a presentarsi in zona cambio, con Barp eccellente nel mantenere Italia 1 insieme ai migliori a metà gara, con Italia 2 attardata di 35″. Il terzo segmento, primo in tecnica libera, ha visto Dalprà far risalire Italia 2 fino a presentarsi all'ultimo cambio affiancata ai leader. La frazione decisiva è partita con un ritmo decisamente cauto, consentendo così il ricompattarsi del gruppo. Il primo ad accendere la miccia è stato lo svedese Poromaa ma nello strappo finale è stato Klaebo a presentarsi davanti a tutti sul rettilineo finale per resistere al ritorno di Pellegrino, che ha difeso la piazza d'onore da Norvegia 2. Appena dietro, molto bene Mocellini che nella salita finale e nel successivo sprint è riuscito a stare alle calcagna di Norvegia 2.