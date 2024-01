Gigante Schladming, Feller in testa dopo 1^ manche

L'austriaco Manuel Feller in 1.05.01 è al comando dopo la prima dello slalom gigante di Schladming , unica gara di questo tipo in notturna del calendario di coppa del mondo uomini. Secondo in 1.05.11 lo svizzero Loic Meillard, vincitore un anno fa della prima edizione di questa gara. Terzo tempo in 1.05.20 il norvegese Henrik Kristoffersen, mentre dopo un errore è solo 11/o in 1.05.99 lo svizzero Marco Odermatt, dominatore della stagione con quattro vittorie nelle prime quattro gare.di gigante. Miglior azzurro - in una gara sulla parte finale della pista Planai con fondo duro in quota e più morbido e scivoloso in quella conclusiva con un bel muro che precipita nel vasto stadio al traguardo pieno di 30 mila tifosi - è il bergamasco Filippo Della Vite 9/o in 1. 05.90 nonostante un paio di piccoli errori e con un distacco di soli 89 centesimi dal leader. Poi c'è Giovanni Borsotti buon 13/o in 1.06.10. Più indietro - dopo la prova dei primi quaranta atleti - l'altoatesino Hannes Zingerle , 19/o in 1.06.51. Seguono il trentino Luca De Aliprandini, molto determinato ma andato troppo lungo in un paio di curve, 22 /o 1.06.97, ed il gardenese Alex Vinatzer 25/o in 1.07.08. Manche decisiva alle 20,45.