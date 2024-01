Marcialonga di Fiemme e Fassa 2024

La Marcialonga, la più famosa, importante e prestigiosa gara di gran fondo in Italia, una delle quattro grandi classiche del circuito Ski Classics, è ancora su Sky. Anche la 51^ edizione, in programma domani, domenica 28 gennaio 2024, andrà in onda in diretta su Sky e anche in streaming su NOW. A partire delle ore 7.35 sarà possibile seguire l’evento che, come da tradizione, avrà inizio a Moena per concludersi a Cavalese, lungo un suggestivo percorso di 70 chilometri e migliaia di partecipanti, con quasi settemila iscritti. Il tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Francesco Pierantozzi e Pietro Nicolodi, affiancati nel commento da Marco Albarello e con Dody Nicolussi inviata lungo il percorso, in compagnia di Cristian Zorzi. Previsti anche collegamenti live su Sky Sport 24.Presenti, sulle nevi delle due valli trentine di Fiemme e Fassa, i più grandi specialisti al mondo dello sci di fondo, che si si contenderanno la vittoria dopo 70 km di gara, con lo svedese Emil Persson e il norvegese Andreas Nygaard tra i protagonisti più attesi.