Discesa Cortina, vince Venier. Terza Goggia

sci

Venier vince la discesa a Cortina d’Ampezzo precedendo Gut-Behrami e Goggia a pari merito con Ager e Grenier. Con il secondo posto ottenuto in Italia, Gut-Behrami supera in classifica generale Vhlova, ferma per la rottura del crociato. Mantiene la testa della classifica Mikaela Shiffrin, anche se c'è apprensione per la fuoriclasse statunitense (caduta nella discesa). Di seguito, tutte le classifiche di specialità ITALIANI CON PIU' PODI: LA CLASSIFICA