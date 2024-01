Discesa Cortina, Shiffrin cade: problemi a gamba

Caduta per Mikaela Shiffrin nella discesa libera a Cortina d'Ampezzo. La campionessa è scivolata su un dosso, prima di andare a sbattere violentemente contro le reti di protezione. La statunitense si è alzata in piedi, tra gli applausi di colleghe e tifosi, ma zoppicando vistosamente. Gara interrotta (poi successivamente ripresa) e intervento dell'elisoccorso sulla pista 'Olimpia delle Tofane'. Attesi aggiornamenti sulle sue condizioni

La prima discesa di Coppa del mondo di sci donne di Cortina è stata interrotta (poi è ricominciata) per la brutta caduta della campionessa Usa Mikaela Shiffrin. L'americana , dopo circa trenta 'scendi gara' e quando era in ritardo di mezzo secondo sull'azzurra Laura Pirovano, momentaneamente al comando, è caduta dopo un salto finendo violentemente nelle reti dopo una spigolata. Subito sono scattati i soccorsi. Poi Shiffrin si è rialzata ma zoppicando poi vistosamente accusando dei problemi alla gamba sinistra. Dopo la ripresa della discesa è passata al comando la svizzera Lara Gut-Behrami. Subito dopo è caduta anche Federica Brignone, senza conseguenze. Poi è fatta male Corinne Suter, campionessa olimpica in carica, caduta nello stesso punto: per lei problemi al ginocchio.