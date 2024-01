Runar Skaug Mathisen è il vincitore della Marcialonga 2024. Il norvegese è scappato via in discesa dopo lo sprint di Predazzo e ha tagliato il traguardo in 2:35'53". Secondo posto per lo svedese Emil Persson a 5 secondi dal vincitore. Completa il podio il norvegese Johan Hoel. Emilie Fleten, sempre norvegese, è la vincitrice tra le donne. Secondo posto per Magni Smedaas, poi la finlandese Kati Roivas