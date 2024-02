Azzurre ai piedi del podio nella discesa libera

La svizzera Lara Gut-Behrami ha vinto in 1.19.11 la prima discesa di coppa del mondo di Crans Montana. Per la moglie del calciatore Valon Behrami è - a 32 anni - la 44/a vittoria in carriera e la settima stagionale che, assente l'americana Mikaela Shiffrin, la proietta sempre più al comando della classifica generale con 1.314 punti contro i 1.209 della statunitense. Seconde ex aequo l'altra elvetica Jasmine Flury e l'austriaca Cornelia Huetter in 1.19.32. Ai piedi del podio invece le italiane. Miglior azzurra ed ottimo risultato personale per la trentina Laura Pirovano 4/a in 1.19.41. Quinta in 1.19.49 invece la bravissima gigantista piemontese Marta Bassino mentre Federica Brignone ha chiuso sesta in 1.19.57, vittima di un errore dopo una gara perfetta finendo fuori linea a ridosso del traguardo, come da gennaio le è successo più volte, e perdendo di sicuro un posto sul podio. Dopo questa gara l'assente Sofia Goggia - che ha postato sue immagini mentre è impegnata nella riabilitazione dopo l'infortunio di Ponte di legno - resta in testa alla classifica di libera com 350 punti con Gut-Behrami che però ormai la insegue a 309 quando mancano tre gare alla fine della stagione Si è gareggiato in una giornata calda su una pista Mont Lachaux tutta al sole con il traguardo della gara che è stato alzato di un centinaio di metri per la neve troppo morbida nel tratto finale. Domani a Crans ancora una discesa: un'altra grande occasione per Brignone e le ragazze jet azzurre