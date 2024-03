SuperG Kvitfjell, vince Gut-Behrami. Brignone 6^

L'Olympiabakken sorride a Lara Gut-Behrami. L'elvetica ha vinto il primo superG di Kvitfjell (Norvegia), recupero di una delle due gare non disputate la scorsa settimana in Val di Fassa e inserito al posto della discesa libera dopo la cancellazione delle prove per maltempo. All'ottavo successo stagionale, Gut-Behrami ha battuto le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, nonostante un errore nella parte alta. Prova in chiaroscuro per le italiane: l'unica azzurra in top 10 è Federica Brignone, sesta con 31 centesimi di ritardo da Gut-Behrami. Il risultato del primo superG di Kvitfjell (domani alle 11 il secondo) consente all'elvetica di consolidare il primato sia nella classifica di specialità (+25 su Huetter e +94 su Brignone, mancano solo due prove), ma soprattutto nella classifica generale (adesso Shiffrin è lontana 305 punti).

vedi anche Le classifiche di Coppa del mondo di sci femminile