Super Shiffrin torna e trionfa in slalom ad Are

Mikaela Shiffrin, al suo rientro dopo l'infortunio del 26 gennaio a Cortina, ha dato l'ennesima dimostrazione di forza vincendo nettamente ad Aare il penultimo slalom della stagione. E' la sua 96^ vittoria in carriera e la 59^ in speciale, che le vale anche l'ottava coppa in questa disciplina. Seconda la croata Zrinka Ljutic, 19 anni ed al quarto podio in carriera, terza la svizzera Michelle Gisin. Per l'Italia ancora una gara che purtroppo conferma il forte ritardo in questa disciplina. Migliore è stata la friulana Lara Della Mea, 25^. Poi c'è la trentina Martina Peterlini 26^ ed unica ammessa allo slalom delle Finali, mentre la valdostana Federica Brignone ha chiuso 27^. L'altra italiana qualificata per le Finali è Lara Colturi ma corre per l'Albania. Ora la coppa del mondo va in Austria, a Saalbach, per le Finali organizzate nei prossimi due fine settimana.