Vittozzi vince ancora: Coppa del mondo più vicina

Dopo il successo di giovedì, l’azzurra fa il bis e vince ancora in Canada. Nell’ultima tappa dell’inseguimento femminile della Coppa del Mondo di Canmore, Lisa Vittozzi vince la gara e fa sua la coppa di specialità, dopo aver già vinto quella dell’individuale. Ora può trionfare anche nella Coppa generale: ha scavalcato in classifica la Tandrevold e per festeggiare le basterebbe arrivare undicesima domani anche con un successo della norvegese

Vittozzi: "Meraviglioso, non vedo l'ora che sia domani"



"E' meraviglioso - ha detto Vittozzi -, ho controllato la pressione nel miglior modo e sono molto contenta di come ci sono riuscita. Non ho voluto spingere all'inizio, ma lasciare sfogare le avversarie, che facessero la loro gara. Io intanto facevo la mia. E sono veramente soddisfatta di come è andata. Sono davvero contenta e non vedo l'ora di gareggiare domani". Brava anche Beatrice Trabucchi, 13/a con un errore e 1'24″1 di svantaggio dalla compagna di squadra. Michela Carrara è 33/a, con 3 errori e 2'58″2 di svantaggio, Samuela Comola è 35/a con 5 errori e un ritardo di 3'05″8, mentre è 42/a Rebecca Passler con 3 errori e 3'52″9. 57/a Hannah Auchentaller con 6 errori e oltre 6 minuti di gap. Ora tutta la stagione sarà condensata nella mass start finale, che si annuncia più come una passerella per Lisa Vittozzi, alla quale basterà fare una gara in linea con le sue altissime potenzialità per portare a casa la Coppa assoluta, senza grosse difficoltà.