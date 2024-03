Haugan vince lo slalom a Saalbach, Vinatzer ottavo

A Saalbach trionfa il norvegese Timon Haugan, sul podio salgono anche l'austriaco Feller, secondo, e il tedesco Strasser terzo. Per l'Italia c'è la buona prova di Alex Vinatzer, ottavo in 1.56.18, mentre Tommaso Sala ha chiuso dodicesimo in 1.56.77

Il norvegese Timon Haugan - 27 anni e primo successo in carriera dopo quattro podi - in 1.54.00 ha vinto a Saalbach l'ultimo slalom speciale della stagione. Con lui sul podio l'austriaco Manuel Feller in 1.54.40 e che aveva già vinto la coppa di disciplina. Terzo il il tedesco Linus Strasser in 1.54.44. Per l'Italia, su una pista sempre più rovinata dal gran caldo dopo le pioggia dei giorni scorsi con fondo pista trattato più volte con il sale e molto fragile, c'è la buona prova di Alex Vinatzer ottavo in 1.56.18 mentre Tommaso Sala ha chiuso 12/o in 1.56.77 Dopo una breve pausa, venerdì prossimo alle Finali di Saalbach ci sarà il superG e domenica la discesa: lo svizzero Marco Odermatt è a caccia anche di queste coppe dopo aver vinto quella generale e quella di gigante. Gli azzurri, guidati da Dominik Paris, vogliono invece chiudere in bellezza la stagione.