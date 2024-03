C’era tutta la sua Sappada ad accogliere Lisa Vittozzi di ritorno da Canada dove, dopo una lunghissima stagione costellata da imprevisti e peripezie, la campionessa italiana di biathlon è riuscita a conquistare la Coppa del Mondo. Ed è proprio da casa sua che Lisa Vittozzi racconta, intervenendo in diretta su Sky, le emozioni a cui ancora deve dare un ordine: “Ancora non mi rendo bene conto, mi servirà del tempo da sola per godermi tutto quello che ho passato in questi 4 mesi. È stato un lungo cammino e tutto quello che ho vissuto mi è passato davanti in un secondo quando ho alzato la Coppa, ma posso dire di averci creduto fin dalla prima gara”. Tra quella famosa prima gara (vinta) e l’ultima (che l’ha incoronata) un lungo periodo per nulla semplice, tra acciacchi fisici, ricadute e imprevisti: “Ho portato a casa questa coppa con l’intelligenza”, racconta. “Ho vinto la prima gara e poi mi sono ammalata, una bronchite che non mi permetteva di essere al 100%. Sapevo però di non poter saltare le gare perché avrei perso punti importanti e quindi mi sono dovuta gestire anche emotivamente, salvando il salvabile e portando a casa punti. Ho mantenuto la mente lucida fino alla fine: quest’anno avevo un superpotere, poi all’ultima gara ho realizzato che sono umana anch’io…”. Umana, ma non si direbbe, guardando le sue incredibili percentuali al poligono: “Mi sono stupita anch’io della mia freddezza, avevo una sicurezza allucinante, sentivo di avere il controllo della situazione in qualsiasi momento”.

leggi anche Biathlon, Lisa Vittozzi vince la coppa del mondo