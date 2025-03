Special Olympics invernali al via a Torino

Oggi la cerimonia d’apertura degli Special Olympics invernali. A Torino, fino al 15 marzo, 1.500 atleti per competere in otto sport e partecipare allo Special Olympics Motor Activity Training Program (MATP), un programma non competitivo. News, aggiornamenti e approfondimenti quotidiani su Sky Sport 24

E' tutto pronto, a Torino, per gli Special Olympics Winter Games , i Giochi che vedono ragazze e ragazzi con disabilità intellettive gareggiare negli sport invernali. In città sono arrivati 1500 atleti da 102 paesi; oggi alle 18 all’Inalpi Arena ci sarà la cerimonia di apertura con l'accensione del braciere e domenica partiranno le gare. "Mostriamo il talento dietro le etichette" e "il potere di trasformare le vite" sono alcuni degli slogan di questa manifestazione all'insegna dello sport, dell'accoglienza e dell'inclusione che si concluderà il 15 marzo .

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". Giuramento dell’Atleta Special Olympics

Le Special Olympics sono nate nel 1968 per promuovere l'accettazione e l'inclusione delle persone con disabilità intellettive che attraverso lo sport scoprono nuove forze e abilità, sviluppano competenze e raggiungono nuovi traguardi. Special Olympics garantisce allenamenti e competizioni atletiche durante tutto l'anno in discipline olimpiche per bambini e adulti con disabilità intellettive. La Fiamma della Speranza, fiaccola delle Special Olympics, è stata accesa il 25 febbraio in una cerimonia al Palazzo Zappeion, ad Atene, e successivamente è arrivata in Italia. Negli ultimi giorni ha girato in Piemonte (Bardonecchia, Torino, Sestriere, Pragelato, Novara, Vercelli, Cuneo, Asti, Alessandria, Verbania e Biella), prima di rientrare a Torino.