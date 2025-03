Ultima prova ad Are (Svezia) fra le porte larghe prima delle finali di Coppa del mondo di sci alpino. La leader della classifica generale Federica Brignone, che difende i 251 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami, chiude la 1^ manche in 56.53 ed è al momento in testa davanti a Sofia Goggia (+0.34). Out Shiffrin. Partenza abbassata a causa del vento. La prima manche ora in diretta su Eurosport (canale Sky 210) e in streaming su NOW