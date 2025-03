Discesa Kvitfjell, Paris è 6°. Vince Von Allmen

Paris: "Peccato, c'era la possibilità di fare bene"

"Come sensazioni sono state anche migliori di ieri, ma non ho sciato bene. Non sono stato fluido. E' stato un peccato, c'era la possibilità di fare bene ma ho faticato nel tempismo sui dossi - ha detto Paris a RaiSport -. Pensavo di avere anche più distacco. Gli svizzeri sono molto forte, è un peccato che non ci sia nessuno in grado di dargli filo da torcere. Dovremmo coalizzarci... Per la gara di domani vediamo come andrà".