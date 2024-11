Hector vince gigante. Shiffrin e Brigone out

Una brutta caduta a metà della seconda manche, dopo aver vinto la prima, nega a Mikaele Shiffrin la vittoria numero 100 in Coppa del Mondo. Il gigante di Killington è andato alla svedese Sara Hector, prima in 1'53''08, davanti alla croata Zrjnka Ljutic (1'53''62) e alla svizzera Camille Rast (1'54''13). Federica Brignone, che aveva chiuso settima la prima manche, ha incrociato gli sci uscendo di pista nella seconda. Migliore della azzurre Asja Zenere, 18/a (1'56''70), seguita in 19/a posizione con il tempo di 1.56.97 dalla valdostana di 18 anni Giorgia Collomb, scesa con il pettorale 54 ed autrice di una gara coraggiosa all'attacco. Per lei primi punti in coppa del mondo. In classifica anche Ilaria Ghisalberti 21/a n 1.57.00 e la friulana Lara Della Mea che è finita 26/a in 1.59.51. Domenica slalom speciale con le azzurre che vogliono confermare i segnali di ripresa dati una settimana fa a Gurgl. Si punta ancora una volta soprattutto sulla trentina Marta Peterlini mentre si attendono notizie sulle condizioni di Shiffrin, storica dominatrice degli slalom di Killington e vincitrice dei primi due disputati in questa stagione.