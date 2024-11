Shiffrin dopo la caduta: "Non riesco a muovermi"

"Non posso muovermi bene", spiega in un video dall'ospedale Mikaela Shiffrin dopo la caduta nella seconda manche del gigante di coppa del mondo a Killington. Intanto la federazione statunitense di sci ha fatto sapere che sono in corso accertamenti per valutare le conseguenze della incidente alla campionessa statunitense: "Mikaela è stata portata via in slitta - si legge sull'account X di USA Ski & Snowboard - Ulteriori informazioni arriveranno, ma ci si può consolare con il fatto che ha chiesto i tempi intermedi della sua gara". Shiffrin, che a Killington inseguiva la vittoria numero 100 in carriera in coppa del mondo, ha salutato il pubblico mentre veniva portata via dai soccorritori.

La dinamica della caduta

Mikaela Shiffrin ad alta velocità è finita con lo sci sinistro contro la base di un palo, in una classica inforcata con lo sci che si è subito staccato. E' stata così catapultata in avanti con una mezza capriola finendo nelle reti mentre l'altro sci non si è staccato. Dalle prime immagini è sembrato che la gamba dell'americana non abbia subito torsioni particolari. Subito sono arrivati i soccorsi medici con Mikaela sdraiata sotto la rete per un controllo preliminare. Dopo qualche minuto è arrivata anche una slitta per portarla a valle e consegnarla poi a visite più accurate. Shiffrin si era infortunata - anche se non gravemente ma saltando comunque diverse gare successive - lo scorso gennaio in discesa. E per questa stagione aveva per questo deciso di rinunciare alle libere.