Ora no limits, Paglia batte record in sci nordico

Quella che doveva essere una semplice sfida si è trasformata in un impegno costante. Il Tenente Colonello Gianfranco Paglia batte nell'Ora no limits il suo record (5.7 l'anno scorso). Oggi ad Armentarola accompagnato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, dagli atleti della Nazionale Sci nordico supera il record e chiude l'ora in 7Km 620mt. Con lui a fare il tifo anche gli alunni della Janmati Declara San Cassiano. Un unico tifo ed unico desiderio, dimostrare che la disabilità non è e non deve essere un limite. Gli allenamenti assidui, l'accoglienza in Caserma Tempesti, struttura senza barriere architettoniche, sono stati il perfetto connubio per raggiungere un traguardo e già si pensa alla sfida di due ore che ci sarà in Val di Fiemme il 30 gennaio. " Se tutto questo è accaduto - ha commentato a caldo il Ten Col Paglia- è perché la Difesa ha supporto ogni iniziativa, gli atleti sempre pronti a stare accanto, l'allenatore Paolo Marchetti una guida che ha sempre creduto. A tutti dico di non smettere mai di sognare e alle Istituzioni chiedo di lavorare sempre più affinchè un disabile possa vivere nella normalità".