Goggia vince la discesa di Cortina. Brignone terza

Strepitosa Sofia Goggia che, nella terza discesa stagionale, vince sull'Olympia delle Tofane a Cortina. Bene anche Federica Brignone che conquista il terzo posto ed è leader della classifica generale e di specialità COPPA DEL MONDO DI SCI FEMMINILE, LE CLASSIFICHE

Sofia Goggia - 32 anni, al successo n.26 in carriera, il quarto su questa pista (dopo quelli del 2018, 2022 e 2023.) - ha vinto la discesa di Coppa del mondo di Cortina d'Ampezzo, la terza delle otto in calendario in questa stagione. Proprio sul tracciato che fra poco più di un anno ospiterà i Giochi olimpici. Alle sue spalle un po' a sorpresa la norvegese Kajsa Lie, mentre sul podio al terzo posto c'è l'altra azzurra Federica Brignone, che passa in testa non solo alla classifica generale di Cdm con 539 punti, ma anche a quella di discesa con 189 proprio davanti a Goggia (180). Giornata speciale per Brignone che a Cortina non era mai salita sul podio.

Goggia: "Sapete quanto vale Cortina per me" "Oggi non avevo paura, ma avevo il cuore in gola. Non è stata la discesa perfetta, ho commesso un paio di errori qua e là ma sono riuscita a rimanere concentrata. Sapete tutti quanto vale Cortina per me, rappresenta un mondo, sono molto molto contenta. Vincere qui ha un valore maggiore", ha detto Sofia Goggia che sul traguardo si è inginocchiata davanti al pubblico. "La neve era leggermente diversa rispetto alle prove di ieri, leggermente più aggressiva e lo sci grattava di più".

