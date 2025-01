Brignone domina la discesa a Garmisch, Gogga 2^

Capolavoro azzurro a Garmisch: Federica Brignone perfetta vince la discesa libera in 1:35.83, con un solo centesimo di vantaggio su Sofia Goggia, seconda. 3^ la svizzera Corinne Suter a +18 centesimi, 5° posto per Lara Gut-Behrami. Tra le altre azzurre Pirovano 10^ e Bassino 12^. Out Lindsey Vonn

Semplicemente strepitose Federica Brignone e Sofia Goggia. Una rivalità che farà storia nello sport italiano tra le due sciatrici. A Garmisch entrambe le azzurre mettono a segno due prove perfette nella discesa libera. A vincere è Federica Brignone con il tempo di 1:35.83, un solo centesimo più veloce di Sofia Goggia. Terzo posto per la svizzera Corinne Suter mentre Lara Gut-Behrami chiude quinta. Tra le altre azzurre, da segnalare il decimo posto di Laura Pirovano, il 12° per Marta Bassino. 14^ Nicol Delago, 15° posto per Elena Curtoni. Esce di pista invece Lindsey Vonn che stava realizzando una prova super sulla pista di Garmisch. Gara interrotta per diversi minuti per la caduta dell'austriaca Ortlieb.