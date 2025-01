Marcialonga, la ski-marathon domenica su Sky

La celebre Ski-Marathon trentina- 70 Km da Moena a Cavalese- sarà live su Sky e in streaming su NOW: appuntamento domenica 26 gennaio dalle ore 7.35 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

La Marcialonga, la più famosa, importante e prestigiosa gara di gran fondo in Italia, una delle quattro grandi classiche del circuito Ski Classics, è ancora su Sky. Anche la 52^ edizione, in programma domenica 26 gennaio, andrà in onda in diretta su Sky e anche in streaming su NOW.

70 chilometri, da Moena a Cavalese

A partire delle ore 7.35 sarà possibile seguire l’evento che, come da tradizione, avrà inizio a Moena per concludersi a Cavalese, lungo un suggestivo percorso di 70 chilometri e migliaia di partecipanti, con quasi settemila iscritti. Il tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Francesco Pierantozzi e Pietro Nicolodi, con Dodi Nicolussi inviata lungo il percorso. Insieme a loro anche Cristian Zorzi. Previsti collegamenti live su Sky Sport 24 anche nei giorni precedenti alla gara di gran fondo, per seguire gli appuntamenti con la Marcialonga Story, la Marcialonga Baby, la Mini Marcialonga, la Marcialonga Stars e la Marcialonga Young.

Presenti, sulle nevi delle due valli trentine di Fiemme e Fassa, i più grandi specialisti al mondo dello sci di fondo, che si si contenderanno la vittoria dopo 70 km di gara.