Gigante, Meillard in testa dopo 1^ manche

Prima manche equilibrata sulla Planai: Meillard è in testa, ma in sei sono sotto il mezzo secondo di ritardo. Il migliore degli italiani è De Aliprandini, undicesimo con 82 centesimi da recuperare sul leader provvisorio. In top 30 momentanea anche Della Vite (23°), Talacci (27°) e Borsotti (30°), fuori Vinatzer. Alle 20.45 la seconda manche