La campionessa americana è tornata in gara dopo l'incidente del 30 novembre scorso a Killington. Decimo posto per lei: "Bella sfida, mi sono divertita, ma alla fine mi sentivo stanca". Netta vittoria della giovane croata Zrinka Ljutic. La migliore azzurra è Martina Peterlini, che ha chiuso quindicesima in 1.47.64

La campionessa americana Mikaela Shiffrin ha chiuso decima — in 1.47.10 — lo slalom speciale di Coppa del mondo di Courchevel, la sua prima gara dopo l'incidente del 30 novembre scorso a Killington. "E' stata una bella sfida ed ho fatto anche delle belle curve per cui mi sono divertita. Ma alla fine mi sentivo stanca", aveva confessato Mikaela dopo la prima manche in cui aveva pur ottenuto un promettente quinto posto. Ha così vinto nettamente il settimo dei dieci slalom stagionali il giovane gran talento croato Zrinka Ljutic, 21 anni, terzo successo in carriera e tutti in questa stagione. Con lei sul podio la svedese Sara Hector in 1.46.32 e la tedesca Lena Duerr in 1.46.34.