Pattinaggio, terzo oro europeo per Guignard/Fabbri

Charléne Guignard e Marco Fabbri si confermano campioni europei per il terzo anno consecutivo nella danza sul ghiaccio: alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, in Estonia, gli azzurri hanno dominato sia la rhythm dance che la free dance, chiudendo con quasi sei punti di vantaggio sui francesi Lopareva-Brissaud

Arriva il terzo oro consecutivo agli Europei di pattinaggio di figura per Charléne Guignard e Marco Fabbri. Gli azzurri si sono confermati campioni europei nella danza sul ghiaccio, dominando entrambe le prove alla Tondiraba Ice Hall di Tallin, in Estonia. Già primi nella giornata di venerdì dopo la rhythm dance con il miglior punteggio tecnico e la valutazione più alta sulle componenti del programma, Guignard e Fabbri hanno brillato anche nella free dance, chiudendo con quasi sei punti di vantaggio sui francesi Lopareva/Brissaud, medaglia di argento. Completano il podio gli inglesi Fear/Gibson. La seconda coppia azzurra, composta da Victoria Manni e Carlo Röthlisberger, si è attestata in quindicesima posizione confermando il piazzamento della scorsa stagione e togliendosi la soddisfazione di ritoccare di quasi due punti il primato personale della danza libera. Per Guignard e Fabbri, allievi di Barbara Fusar Poli, è la quinta medaglia europea in carriera: eguagliato il primato nazionale della danza di Anna Cappellini e Luca Lanotte.