Pattinaggio, Lollobrigida vince i 3000 a Milwaukee

Francesca Lollobrigida ritrova la vittoria in Coppa del Mondo dopo oltre tre anni: l'azzurra dell'Aeronautica Militare si è imposta nei 3.000 metri a Milwaukee, negli Stati Uniti, sfiorando il record nazionale. Podio per Ghiotto sui 5.000 metri

È stata una notte azzurra nel pattinaggio di velocità grazie a Francesca Lollobrigida. La 34enne di Frascati ha vinto nei 3.000 metri a Milwaukee (Stati Uniti), nella giornata inaugurale della quarta tappa di Coppa del Mondo su pista lunga. La vice campionessa olimpica della specialità ha stabilito il nuovo primato della pista statunitense (3'54''73) e pattinato a soli 30 centesimi dal record nazionale già in suo possesso. Lollobrigida, che appena una settimana fa aveva stabilito il nuovo primato personale nei 5.000 metri, non vinceva in Coppa del Mondo dal 12 dicembre 2021, quando vinse la mass start a Calgary. Da allora sono trascorsi più di tre anni.