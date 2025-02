Deromedis vince a Veysonnaz: 5° podio stagionale

Sceso in pista con un casco dedicato ad Ayrton Senna per celebrare la sua 60esima gara in Coppa del Mondo, Deromedis ha vinto la gara di Veysonnaz, in Svizzera. Per il trentino è la seconda vittoria stagionale dopo Val Thorens

Arriva il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di skicross per Simone Deromedis . Il 24enne trentino ha vinto la gara di Veysonnaz , in Svizzera, dominando prima la semifinale e poi la big final. Una prova autorevole di Deromedis che ha chiuso davanti al francese Youri Duplessis Kergomard e il canadese Reece Howden. Per l'azzurro è la quarta vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la seconda della stagione dopo il successo nella gara in apertura di inverno a Val Thorens. Un risultato importante anche ai fini della classifica generale perché adesso Deromedis è lontano appena 10 punti dal primo posto occupato dal tedesco Wilmsmann.

"Per vincere dovevo rischiare"

"Mi sono sempre divertito su questa pista ma senza riuscire a vincere - ha detto Deromedis - In finale dopo la partenza ero in dubbio se rischiare il sorpasso ma come diceva Senna, se si vuole vincere si deve rischiare e così ho preso il comando. Avevo sci eccezionali, sono davvero soddisfatto di questa vittoria, ora spero di divertirmi anche in gara 2". Domenica a Veysonnaz è in programma la seconda gara, preceduta dal turno di qualificazione non disputato venerdì per via delle condizioni meteo non idonee.