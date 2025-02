Italia in finale nel parallelo: sarà oro o argento

Italia certa di una medaglia nel parallelo a squadre miste, gara inaugurale dei Mondiali di sci alpino di Saalbach. Gli azzurri Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite hanno eliminato Ucraina, Francia e Svezia e sfideranno la Svizzera per la medaglia d'oro. La rassegna iridata è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO