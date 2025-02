Sui social il messaggio della sciatrice azzurra, alla vigilia del supergigante ai Mondiali di Saalbach e a un anno dall'operazione per la frattura di tibia e malleolo: "Mesi di trafila pesantissima per riprendermi, una mole di lavoro allucinante svolta sì con tanta resistenza mentale ma senza alcuna forza d’animo. Sono pronta a uscire dal cancelletto domani con gioia, voglia di divertirmi e immensa gratitudine"

Sofia Goggia - che giovedì debutterà ai mondiali di sci alpino in supergigante - ha affidato ai social un messaggio: "Esattamente un anno fa a quest’ora ero a Milano, mi stavo risvegliando dall’anestesia; una frattura complicatissima ridotta grazie a un’operazione al limite del miracolo. Nei giorni successivi avevo odiato profondamente il comunicato stampa della Federazione dove mi erano state messe in bocca le solite frasi di circostanza 'Tornerò anche questa volta'. Frasi che non avevo pensato, frasi che non sentivo nemmeno lontanamente mie, perché l’unica convinzione che albergava in me era quella che non sarei mai sarei mai più tornata.

Credevo fosse tutto finito. Mesi di trafila pesantissima per riprendermi, una mole di lavoro allucinante svolta sì con tanta resistenza mentale ma senza alcuna forza d’animo. Ero costantemente pervasa da dubbi tremendi. Se alla Sofia di un anno fa avessi detto che oggi avrei scritto queste parole da Saalbach, alla Vigilia di un Mondiale, Lei non ci avrebbe creduto. La Sofia di oggi invece si trova semplicemente, come già da qualche mese a questa parte ho fatto, a dar ragione alle parole di quel comunicato di un anno fa. Grazie a tutte le persone che ci sono state e che mi hanno aiutata. Anche voi Fans. Sono pronta a uscire dal cancelletto domani con gioia, voglia di divertirmi e immensa gratitudine. Superg ore 11.30, Numero 11".