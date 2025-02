Brignone: "Ci ho provato, ora testa al Gigante"

Ai Mondiali di Saalbach, decimo posto per Federica Brignone nella discesa libera. "Ho fatto quello che potevo. Non so cosa avrei potuto fare più di così. E' stato un mese ricco di velocità, ora ho bisogno di qualche curva in Gigante"

"Ci ho provato, ho avuto l'atteggiamento giusto, sapevo che non sarebbe stata la mia discesa e ho fatto quello che potevo. Non so cosa avrei potuto fare più di così". Sono le parole di Federica Brignone commentando il decimo posto nella discesa libera dei Campionati mondiali di Saalbach-Hinterglemm vinta, a sorpresa, dalla statunitense Breezy Johnson, mai vincitrice di una gara di Coppa del mondo. "In alcuni punti non ho sciato esattamente come avrei voluto e non sono stata scorrevole anche se ho cercato di essere piu' morbida possibile - ha aggiunto la 34enne valdostana di La Salle, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri -. Ora testa al Gigante, non farò la combinata, ho bisogno di un po' di riposo. E' stato un mese ricco di velocità, ora ho bisogno di qualche curva in Gigante".