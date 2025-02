Brignone: "Sognavo l'oro in gigante"

"L'oro in gigante è qualcosa che sognavo da tutta la carriera, sono tanto felice". Federica Brignone fatica ancora a realizzare sulla Schneekristall, medaglia d'oro mondiale in gigante. La seconda italiana a riuscirci, 28 anni dopo Deborah Compagnoni. Un capolavoro della tigre di La Salle, dominante sia nella prima che nella seconda manche. "Sapevo che ai Mondiali era tutto o niente - ha detto Brignone a Rai Sport - Non mi giocavo la Coppa del Mondo, avevo l'occasione di andare full gas come fatto in tutta la stagione". Così è stato: miglior tempo in entrambe le manche per conquistare la quinta medaglia iridata in carriera, la seconda d'oro dopo la combinata a Courchevel-Meribel 2023.