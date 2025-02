Goggia delusa: "Butto via troppe gare"

C'è tanta delusione sul volto di Sofia Goggia dopo il gigante dei Mondiali di Saalbach. Una gara conclusa dopo appena 30 secondi: l'azzurra si intraversa, poi un bastoncino le si gira e la ostacola. "Finisco in alcune situazioni tragicomiche che sono inspiegabili - ha ammesso Goggia a Rai Sport - Oggi ero serena: ero partita bene e mi sentivo bene nel ritmo. Butto via troppe gare dove invece posso fare benissimo". Per la bergamasca è stato un Mondiale in ombra: prima il quinto posto in superG (a sei centesimi dalla medaglia di bronzo), poi il sedicesimo in discesa libera e adesso la caduta in gigante. "In questa disciplina, nei giorni scorsi in allenamento, andavo forte - ha aggiunto Goggia - Probabilmente c'è qualche aspetto che non riesco a vedere e mi fa buttare via tutte le gare. La situazione in cui sono finita oggi è inspiegabile, vorrei capire cosa succede perché è allucinante. Adesso guardo avanti, sempre e comunque".