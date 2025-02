Gigante, De Aliprandini 6° dopo la prima manche

Luca De Aliprandini in corsa per una medaglia nel gigante dei mondiali di Saalbach. L'azzurro è sesto dopo la prima manche con il tempo di 1'21''73, lo stesso dello svizzero Tomas Tumler e distante solo 67 centesimi dal primo posto provvisorio del norvegese Tim Haugan. Vinatzer e Della Vite più lontani. Alle 13:15 si torna in pista per la seconda e ultima manche

C'è anche Luca De Aliprandini in corsa per una medaglia nel gigante dei mondiali di sci in corso a Saalbach. L'azzurro, già argento a Cortina nel 2021, è stato protagonista di un'ottima prima manche. Sceso col pettorale numero 10, si è mantenuto costante per tutto il tracciato e ha tagliato il traguardo col tempo di 1'21''73. Momentaneamente quarto, è poi sceso soltanto in sesta posizione, a pari tempo con lo svizzero Tumler. In testa c'è il norvegese Tim Haugan, sceso dopo De Aliprandini, e bravo a precedere la coppia svizzera formata da Meillard e dal campione in carica Odermatt. Colpito da una sindrome influenzale nei giorni scorsi, De Aliprandini si è mostrato speranzoso in vista della seconda manche, in programma dalle 13:15: "Generalmente vado sempre meglio rispetto alla prima. Credo di aver fatto una discesa discreta, ma nulla di eccezionale. Sulla prima parte della pista la neve è molto soffice, nella seconda invece si avverte più acqua ed è più divertente. Ho sciato in condizioni molto buone".