Brignone: "Olimpiade? Ci provo, priorità è salute"

"Proverò a essere alle Olimpiadi, sto lavorando per farcela, ma purtroppo non posso rispondere oggi se ci sarò e non potrò farlo tra un mese e mezzo. Obiettivamente la pressione la stanno mettendo più gli altri, io penso sinceramente che nessuno possa aver provato quello che ho provato io, ovviamente tutti vogliono, vogliono, vogliono, però in realtà il mio fisico è il mio fisico e io devo rispettarlo". Così la campionessa del mondo di sci alpino, Federica Brignone, a margine di un evento a Milano per festeggiare i suoi 15 anni come testimonial di Banca Generali. "Sono abbastanza matura, dopo tutto quello che ho fatto nella mia carriera, mi conosco abbastanza bene e so che cosa è meglio per me o no e il mio primo obiettivo è la mia salute e questo continuerà a esserlo e non cambierà per le pressioni esterne. Se il mio fisico non ce la farà non ce la farà, io penso che ce la farà e sono molto positiva. Ma finché non tolgo definitivamente le stampelle non possiamo neanche capire che carico riuscirà a sopportare la mia gamba". La campionessa azzurra ha anche parlato della possibilità di essere portabandiera ai prossimi Giochi Invernali: "Quell’immagine mi dà grande motivazione per tornare e impegnarmi ancora di più tutti i giorni. Mi piacerebbe molto ed è una delle cose che mi motivano di più in questo momento".

"Dopo l'infortunio ho confortato io gli amici"

"A incoraggiarmi in questi mesi sono stata io stessa. Sono stata veramente sempre abbastanza positiva, ho affrontato la cosa con tanta serenità. Mi sono accorta che tutto il mio entourage era più scioccato di quello che ero io. Il mio entourage, la mia famiglia comunque loro ci sono sempre, sono delle persone super positive, e quindi come mi hanno sempre sostenuto anche questa volta ho avuto vicino la mia famiglia e i miei amici - ha aggiunto l'atleta, che a fine stagione ha subito un grave infortunio -. Però devo ammettere che tutta la gente che mi ha visto, anche i miei amici, erano veramente sorpresi di come ho reagito. Alla fine la mia migliore amica mi ha detto: tu ti sei distrutta e sei tu che tiri su noi? Alla fine quindi questo mi fa molto piacere".