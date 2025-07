Dopo quasi quattro mesi dalla rottura di tibia e perone e del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Federica Brignone ha subito un intervento di artroscopia per valutare lo stato dell'articolazione ed accelerare il recupero. L'intervento è andato bene, come spiega il dottor Panzeri, e già dai prossimi giorni la Brignone potrà iniziare la fisioterapia

"Intervento per accelerare i tempi. Da domani già al lavoro"

L'operazione è stata eseguita dal dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI, che ha confermato la riuscita dell'intervento ed ha illustrato l'iter riabilitativo aggiornando sulle condizioni di Federica Brignone: "Avevamo già previsto di fare quest'artrolisi artroscopica, siamo andati a vedere lo stato dell'articolazione per capire come stava il ginocchio e migliorare il range di movimento. Federica è arrivata oggi fino a 110° di flessione, per velocizzare il recupero e ottimizzarlo abbiamo deciso insieme a lei e ai fisioterapisti di fare questo intervento. Siamo andati a guardare e a pulire per recuperare i gradi di movimento e velocizzare il recupero che procede come pianificato all'inizio".

"L'intervento è stato fatto - continua il dottor Panzeri - per velocizzare e non rallentare, nei prossimi giorni dovrà stare più attenta nei movimenti ma l'intervento era stato programmato per accelerare i tempi e permetterle di lavorare meglio. Inoltre abbiamo avuto modo di controllare la situazione interna al ginocchio per verificare se andasse tutto bene. Da domani sarà già al lavoro con i fisioterapisti e andrà avanti nel suo programma".