Figc: "Minuto di silenzio in memoria di Franzoso"

Morte Franzoso, la Figc dispone minuto di raccoglimento su tutti i campi

Sci

La Figc ha predisposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi, dalla Serie A ai dilettanti, in memoria di Matteo Franzoso, lo sciatore scomparso dopo una caduta in allenamento in Cile

MORTE FRANZOSO: LE REAZIONI

Proseguono nel mondo sportivo i commiati per Matteo Franzoso, il 25enne sciatore della Nazionale italiana tragicamente scomparso dopo una caduta in allenamento in Cile. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha infatti predisposto per il prossimo fine settimana un minuto di raccoglimento su tutti i campi, dalla Serie A fino ai dilettanti. 

Il comunicato della Figc

"Su invito del Presidente del CONI, il Presidente Federale dispone un minuto di

raccoglimento prima delL’inizio delle gare di tutte te competizioni in programma dalla

giornata odierna e per l’intero fine settimana, compresi eventuali anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa del giovane sciatore azzurro Matteo Franzoso". 

Adolfo Lorenzi: "Franzoso? Perdiamo un pezzo di noi"

