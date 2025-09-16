Figc: "Minuto di silenzio in memoria di Franzoso"

La Figc ha predisposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi, dalla Serie A ai dilettanti, in memoria di Matteo Franzoso, lo sciatore scomparso dopo una caduta in allenamento in Cile
Proseguono nel mondo sportivo i commiati per Matteo Franzoso, il 25enne sciatore della Nazionale italiana tragicamente scomparso dopo una caduta in allenamento in Cile. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha infatti predisposto per il prossimo fine settimana un minuto di raccoglimento su tutti i campi, dalla Serie A fino ai dilettanti.
Il comunicato della Figc
"Su invito del Presidente del CONI, il Presidente Federale dispone un minuto di
raccoglimento prima delL’inizio delle gare di tutte te competizioni in programma dalla
giornata odierna e per l’intero fine settimana, compresi eventuali anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa del giovane sciatore azzurro Matteo Franzoso".