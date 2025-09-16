Addio a Franzoso: le reazioni del mondo sportivo

Tanti messaggi di cordoglio per ricordare Matteo Franzoso, scomparso a seguito di un incidente in pista durante un allenamento in Cile. "È necessario fare il possibile perché non si ripetano più episodi del genere" dice il presidente Fisi, Flavio Roda. Il compagno di stanza Giovanni Franzoni: "Scieremo insieme ogni gara". Kristian Ghedina: "Sci troppo veloci, vanno cambiati". Le reazioni dei compagni e del mondo dello sport
PAPA' MATILDE LORENZI: "CON MATTEO PERDIAMO UN PEZZO DI NOI"
- "Abbiamo sperato e pregato perché Matteo Franzoso ce la facesse. Purtroppo se n’è andato, alla vigilia del suo ventiseiesimo compleanno, per un tragico incidente mentre praticava il suo amato sport. Di fronte a tanto dolore non servono altre parole. Pensiamo solo a moltiplicare l’impegno per fare ancora di più per cercare di evitare queste tragedie. Un abbraccio alla famiglia di Matteo e a quella della Fisi"
- "È una tragedia per la famiglia e per il nostro sport, un dramma che ci riporta allo stato d’animo di poco meno di un anno fa, quando scomparve Matilde Lorenzi. È assolutamente necessario fare tutto il possibile perché non si ripetano più episodi del genere. In questo momento triste e doloroso voglio dire a tutti gli atleti e tecnici, di tutti gli sport, che la Federazione è al loro fianco e che troveranno il supporto necessario. Chiedo massimo rispetto per la famiglia di Matteo, alla quale staremo vicini per tutto il necessario"
- Franzoso apparteneva alle Fiamme Gialle, il gruppo sportivo della Guardia di Finanza, che ricorda così il suo atleta: "Il Comandante Generale, a nome di tutti i finanzieri, esprime profondo cordoglio e commossa partecipazione ai familiari di Matteo Franzoso [...] Rimane indelebile il ricordo della sua passione, del suo talento e dei valori autentici che hanno sempre contraddistinto il percorso umano e professionale del campione gialloverde"
- Il messaggio della Federazione Internazionale Sci e Snowboard sul proprio profilo Instagram: "La Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS) esprime le sue più sentite condoglianze per la tragica scomparsa di Matteo Franzoso. Il 25enne sciatore italiano è deceduto a Santiago del Cile dopo una caduta durante un allenamento sulla pista di La Parva. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Matteo, ai suoi compagni di squadra e all’intera comunità italiana degli sport invernali"
- Il pensiero di Kristian Ghedina all'Ansa: "Se facessi ancora discesa libera oggi, confesso che non vorrei mai che i nuovi sci venissero cambiati, danno l'adrenalina della velocita': ma la verita' e' che sono troppo veloci, specie in curva. Ed è ora di cambiarli. mpattare un muro o un albero puo' essere mortale a 40-50 all'ora. In allenamento andiamo anche a 120: eliminare del tutto il rischio non e' possibile, ma bisogna fare qualcosa"
- Franzoni era il compagno di stanza di Matteo: "Sappi che d’ora in poi porterò la tua vitalità sempre con me e sarò sempre grato per le piccole cose quotidiane che ognuno di noi vive. Ogni mia curva sarà anche tua, scieremo insieme ogni gara e ogni allenamento portando avanti quel sogno che abbiamo sempre condiviso. C’è chi pensa che sia uno sport ingiusto e crudele, io penso che è stato ciò che ci ha fatto conoscere e diventare amici e questo per me è ciò che conta di più, i legami e i ricordi che ho di noi due"
- Casse ricorda il giorno del suo podio a Wengen e un aneddoto che lo lega a Franzoso: "Sei stato il primo ad abbracciami e dirmi bravo, mi hai alzato come se fossi una piuma ed eri felice come un bambino. La vita è già stata severa nei miei confronti, ma questo non ha precedenti. Sono abituato ad andare sempre veloce e passare sopra ogni cosa sempre. Questa volta è dura, per non dire eterna. Avrei voluto condividere con te questa stagione olimpica. Buon viaggio ti ricorderò per sempre"
- Benjamin Alliod, altro compagno di stanza scrive su Instagram: “Oltre ad essere un compagno di squadra sei stato un grande amico, che condivideva la mia stessa passione e gli stessi sogni. Molto spesso ci chiedevamo “Ma perché non facciamo slalom? Siamo più forti che in velocità”. Non sai quanto darei perché fosse stato così”.
- Pietro Canzio è un ex atleta, ma è stato in squadra con Matteo. “Probabilmente per me è impossibile spiegare cosa vuol dire essere compagni di squadra, fratelli. La cosa certa è che il legame che creiamo uno con altro è qualcosa di enorme. Il trionfo di uno lo si sente proprio come se facesse un po’ parte di te, ma quando si parla di dolore lo si riceve tutti insieme e si soffre uno affianco all’altro senza sconti di alcun tipo. Matteino ti voglio bene te ne vorrò sempre!”
- Anche il veterano Christof Innerhofer ha lasciato un messaggio per Franzoso: 'Ciao Matteo' la scritta con cuore e lacrime, accompagnata dalle note di una struggente Alleluia
- "I miei pensieri e il mio affetto vanno alla famiglia di Matteo, agli amici, alla squadra e a tutta la nostra comunità" scrive Mikaela Shiffrin in un commento su Instagram, sul profilo della FIS
- "I miei pensieri sono con la famiglia di Matteo. Che momento tragico per lo sci"
- Tra i messaggi di condoglianze anche quello del Genoa, la squadra tifata dal ragazzo nato proprio nel capoluogo ligure: "Il Club si unisce al dolore della famiglia e del mondo dello sport per la prematura scomparsa dello sciatore genovese Matteo Franzoso"