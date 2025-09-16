Esplora tutte le offerte Sky
Morte Matteo Franzoso, le reazioni dei compagni e del mondo dello sport

Sci fotogallery
15 foto

Tanti messaggi di cordoglio per ricordare Matteo Franzoso, scomparso a seguito di un incidente in pista durante un allenamento in Cile.  "È necessario fare il possibile perché non si ripetano più episodi del genere" dice il presidente Fisi, Flavio Roda. Il compagno di stanza Giovanni Franzoni: "Scieremo insieme ogni gara". Kristian Ghedina: "Sci troppo veloci, vanno cambiati". Le reazioni dei compagni e del mondo dello sport

PAPA' MATILDE LORENZI: "CON MATTEO PERDIAMO UN PEZZO DI NOI"

Addio a Franzoso: le reazioni del mondo sportivo

Sci

Tanti messaggi di cordoglio per ricordare Matteo Franzoso, scomparso a seguito di un incidente in...

15 foto

Il medagliere dei Mondiali di Tokyo

Atletica

Gli Stati Uniti allungano, ma il Kenya resta in scia. Solo ori per il Canada: 3 di cui due nel...

31 foto

Tutte le medaglie azzurre ai Mondiali di Tokyo

Atletica

Dopo il "Day-1" con tre medaglie per l'Italia (Palmisano, Battocletti, Fabbri) arriva anche la...

4 foto

DL Sport approvato alla Camera: cosa prevede

tutte le misure

Con 153 voti favorevoli, 85 contrari e 6 astenuti, è stato approvato in maniera definitiva alla...

9 foto

Italia in top 10, le 19 gioie azzurre a Singapore

singapore 2025

Con il terzo posto e il bronzo conquistato da Benedetta Pilato nei 50 rana nell'ultima giornata,...

20 foto

    Sioli chiude 8° nell'alto, Simonelli out nei 110hs

    Atletica

    Quarta giornata di gare a Tokyo. Nella finale del salto in alto maschile Matteo Sioli chiude...

    Diaz: "Qui a Tokyo mi sento l'uomo da battere"

    atletica

    Andy Diaz, stella del salto triplo azzurro, si prepara a scendere in pista mercoledì 17 settembre...

    Mondiali, Sioli in finale nell'alto: il programma

    Atletica

    È il giorno della finale del salto in alto maschile, con Sioli unico azzurro in gara. Simonelli...