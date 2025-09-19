Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Matteo Franzoso, funerali di Stato a Sestriere il 23 settembre

Sci

Martedì 23 settembre, presso la chiesa di Sant'Edoardo a Sestriere, ci saranno i funerali di Stato di Matteo Franzoso, morto a seguito di una caduta in allenamento in Cile. Il feretro raggiungerà poi Sauze di Cesana, dove lo sciatore risiedeva con la sua famiglia

L’ultimo saluto a Matteo Franzoso, lo sciatore morto in Cile a seguito di una caduta in allenamento sulla pista La Parva, si terrà nella chiesa di Sant’Edoardo a Sestriere con i funerali di Stato in programma martedì 23 settembre alle ore 16.00. Nella mattinata di lunedì 22 è previsto l’arrivo a Milano della salma che sarà trasferita a Sestriere e accolta nella camera ardente allestita all’interno della chiesa di Sant’Edoardo. La sera stessa, alle ore 20.30, verrà celebrato il rosario. Da Sestriere il feretro raggiungerà Sauze di Cesana, dove Matteo risiedeva con la sua famiglia. Il suo corpo verrà tumulato al cimitero dell’antica chiesa di San Restituto dove l’accesso sarà riservato esclusivamente alla famiglia.

Altri Sport: Altre Notizie

Franzoso, funerali di Stato martedì a Sestriere

Sci

Martedì 23 settembre, presso la chiesa di Sant'Edoardo a Sestriere, ci saranno i funerali di...

Mondiali LIVE: c'è Diaz in finale nel triplo

live Atletica

Due Azzurri impegnati nella finale del salto triplo: Dallavalle e Diaz potrebbero portare...

Mondiali, Diaz a caccia di medaglia: il programma

Atletica

È il giorno della finale del salto triplo, con due azzurri in gara (Diaz e Dallavalle) e speranze...

Mondiali atletica, Battocletti in finale nei 5000

Atletica

Sesta giornata ai Mondiali di atletica. Nadia Battocletti centra la finale dei 5000: sabato andrà...

Mondiali, torna in pista Battocletti: il programma

Atletica

Torna in pista Nadia Battocletti, che va a caccia della finale dei 5000. Nella semifinale degli...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS