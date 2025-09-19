Franzoso, funerali di Stato martedì a Sestriere

L’ultimo saluto a Matteo Franzoso, lo sciatore morto in Cile a seguito di una caduta in allenamento sulla pista La Parva, si terrà nella chiesa di Sant’Edoardo a Sestriere con i funerali di Stato in programma martedì 23 settembre alle ore 16.00. Nella mattinata di lunedì 22 è previsto l’arrivo a Milano della salma che sarà trasferita a Sestriere e accolta nella camera ardente allestita all’interno della chiesa di Sant’Edoardo. La sera stessa, alle ore 20.30, verrà celebrato il rosario. Da Sestriere il feretro raggiungerà Sauze di Cesana, dove Matteo risiedeva con la sua famiglia. Il suo corpo verrà tumulato al cimitero dell’antica chiesa di San Restituto dove l’accesso sarà riservato esclusivamente alla famiglia.