Slalom Levi, Shiffrin in testa dopo la 1^ manche

Mikaela Shiffrin è in testa dopo la prima manche dello slalom d'esordio della stagione femminile in Coppa del Mondo. Sulle nevi finlandesi di Levi, dove ha già vinto otto volte, l'americana è scesa con il tempo 56.08, almeno un secondo più veloce di tutte le sue avversarie. Ottimo secondo posto per la classe 2006 Lara Colturi: l'italiana, che ha preso cittadinanza albanese e gareggia in rappresentanza dell'Albania, è a 1.08 da Shiffrin (57.16) nel giorno del suo 19° compleanno. Chiude il podio al momento la tedesca Lena Duerr in 57.57. Tra le italiane si è qualificata solo Emilia Mondinelli, 28^ con un distacco di 2.88 dalla vetta.
La top 10 della prima manche
- Mikaela Shiffrin USA 56.08
- Lara Colturi ALB 57.16 +1.08
- Lena Duerr GER 57.57 +1.49
- Zrinka Ljutic CRO 57.66 +1.58
- Mina Fuerst Holtmann NOR 57.76 +1.68
- Neja Dvornik SLO 57.83 +1.75
- Emma Aicher GER 58.00 +1.92
- Wendy Holdener SUI 58.00 +1.92
- Katharina Huber AUT 58.09 +2.01
- Lisa Hoerhager AUT 58.18 +2.10
I risultati delle azzurre
Ottimo risultato per Emilia Mondinelli, che si è qualificata alla seconda manche con il tempo di 58.96. Sfortunata Alice Pazzaglia, prima delle escluse per due centesimi di ritardo dalla 30^, la lettone Dzenifera Germane. Lara Della Mea è scesa con il tempo di 59.81 ed è scivolata in fretta fuori dalle prime 30, eliminata dalla seconda manche. Out anche Beatrice Sola, Giorgia Collomb, che ha inforcato prima dell'ultima parte della pista, Giulia Valleriani e Annette Belfrond. Alle ore 13 l'inizio della seconda manche.