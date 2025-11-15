Slalom Levi, Shiffrin in testa dopo la 1^ manche

L'americana Mikaela Shiffrin rispetta il pronostico ed è in testa dopo la prima manche a Levi nel primo slalom speciale femminile della stagione. Sulle nevi finlandesi Shiffrin ha già vinto otto volte, seconda l'albanese Lara Colturi a oltre un secondo. Tra le italiane si è qualificata solo Emilia Mondinelli (28^), out Pazzaglia, Valleriani, Della Mea, Sola, Collomb e Belfrond. Seconda manche alle 13

Mikaela Shiffrin è in testa dopo la prima manche dello slalom d'esordio della stagione femminile in Coppa del Mondo. Sulle nevi finlandesi di Levi, dove ha già vinto otto volte, l'americana è scesa con il tempo 56.08, almeno un secondo più veloce di tutte le sue avversarie. Ottimo secondo posto per la classe 2006 Lara Colturi: l'italiana, che ha preso cittadinanza albanese e gareggia in rappresentanza dell'Albania, è a 1.08 da Shiffrin (57.16) nel giorno del suo 19° compleanno. Chiude il podio al momento la tedesca Lena Duerr in 57.57. Tra le italiane si è qualificata solo Emilia Mondinelli, 28^ con un distacco di 2.88 dalla vetta.