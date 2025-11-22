Slalom Gurgl, Vinatzer 10° dopo prima manche

Il norvegese Mcgrath è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Gurgl, in Austria. Dietro di lui, che ha fatto segnare il tempo di 52.12, ci sono lo svizzero Tanguy Nef e un po' a sorpresa, col pettorale 24, il giovane finlandese Eduard Hallberg, ex aequo in 52.29. Miglior azzurro con un distacco non forte dal leader, 66 centesimi, il gardenese Alex Vinatzer, decimo in 52.78. Sala ripescato per la 2^ manche

Il norvegese Atle Lie Mcgrath è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Gurgl, in Austria. Dietro di lui, che ha fatto segnare il tempo di 52.12, ci sono lo svizzero Tanguy Nef e un po' a sorpresa, col pettorale 24, il giovane finlandese Eduard Hallberg, ex aequo in 52.29. Miglior azzurro dopo la prova dei primi cinquanta atleti al via è, con una cauta ma buona manche ed un distacco non forte dal leader, 66 centesimi, il gardenese Alex Vinatzer, decimo in 52.78. Più indietro si trova Tommaso Sala, ripescato per la 2^ manche dopo la squalifica del croato Zubcic. Fuori invece Tobias Kastlunger e Matteo Canins. Si gareggia con sole e 13 gradi sotto zero su una pista non particolarmente difficile che ha però un fondo duro ma in alcuni punti fragile dopo una nevicata notturna. Seconda manche alle 13.30