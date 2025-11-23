Slalom Gurgl, Shiffrin in testa dopo la 1^ manche

Nello slalom femminile della Coppa del mondo di sci a Gurgl, in Austria, dopo la prima manche in testa la grande favorita Shiffrin. Dietro all’americana, staccata di 31’’, l’albanese Colturi. Prima tra le azzurre Della Mea, 11esima e unica qualificata italiana per la seconda manche. Obiettivo sfiorato da Collomb, che ha chiuso 31esima a 1 centesimo dalla qualificazione. Pazzaglia 35^, Belfrond 39^. Out Sola, Mondinelli e Valleriani. La seconda manche è in programma alle 13.30

L'americana Mikaela Shiffrin in 54.22 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale femminile della coppa del mondo di sci di Gurgl, in Austria. Alle sue spalle ci sono l'albanese Lara Colturi in 54.53 e, terze ex aequo in 54.70, le svizzere Camilla Rast e Wendy Holdener. Per l'Italia -in una giornata con sole ma 12 gradi sotto zero su una pista con fondo di neve molto fredda e difficile che si incida- la friulana Lara Della Mea, pettorale 23 ed unica azzurra a partire tra le prime migliori trenta atlete, con una prova coraggiosa e convincente e' al momento 11esima in 56.11. La seconda manche è in programma alle 13.30.