Biathlon, Italia 2^ nella staffetta a Oestersund

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Biathlon, Italia al 2° posto nella staffetta femminile a Oestersund

BIATHLON

Al debutto nella Coppa del Mondo 2025/26 di biathlon, l'Italia chiude al 2° posto nella staffetta femminile 4x6 km a Oestersund, in Svezia. Applausi per Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller precedute al traguardo solo dalla Francia. Terzo posto per la Repubblica Ceca

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Primo podio stagionale per l'Italia al debutto nella Coppa del mondo 2025/26 di biathlon. A Oestersund, in Svezia, la staffetta femminile 4X6 km chiude al 2° posto dietro solo alla Francia. Applausi per Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller che terminano a 13''8 dalle francesi Jeanne Richard, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet e Lou Jeanmonnot (1:11’17''9 con 8 ricariche). Sono state invece 9 le ricariche (con una penalità) per la squadra azzurra, che ha preceduto sul podio la Repubblica Ceca. L’Italia ha condotto la gara di testa sin dall’inizio: gran frazione iniziale di Dorothea Wierer, che utilizza soltanto una ricarica a terra e chiude in testa al primo cambio con oltre 11'' di margine sulle inseguitrici (Svizzera, Estonia, Francia ed Austria). Poi il controllo di Michela Carrara, che subisce un giro di penalità e utilizza due ricariche in piedi ma non molla sugli sci. A metà gara l'Italia è sesta a 28''5 dalla vetta (Repubblica Ceca). Frazione strepitosa di Lisa Vittozzi, che ricarica un solo colpo in piedi e ci riporta a 0''5 dalla Francia che conduce. Gran chiusura di Hannah Auchentaller, che usa due ricariche a terra e resta fredda al poligono decisivo. In classifica, fuori dal podio, Svezia e Austria seguite da Finlandia, Svizzera, Slovacchia, Bulgaria e Polonia.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Biathlon, Italia 2^ nella staffetta a Oestersund

BIATHLON

Al debutto nella Coppa del Mondo 2025/26 di biathlon, l'Italia chiude al 2° posto nella staffetta...

Slalom gigante, vince Brennsteiner. 5° Vinatzer

Copper Mountain

Nella prova dello slalom gigante di Copper Mountain, arriva il primo trionfo a 34 anni di Stefan...

Europei di Curling: l'Italia chiude al 4° posto

curling

Il cammino degli azzurri agli Europei di Curling si chiude con un quarto posto. Nella finalina...

Europei di Curling: Italia battuta in semifinale

curling

Il sogno europeo degli azzurri finisce a un passo dalla finale. Avanti 7-6 prima dell'ultimo end,...

Odermatt vince SuperG di Copper Mountain. 8° Bosca

Sci

Marco Odermatt sa solo vincere: il fuoriclasse svizzero conquista il primo SuperG della stagione...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS