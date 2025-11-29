Biathlon, Italia 2^ nella staffetta a Oestersund

Primo podio stagionale per l'Italia al debutto nella Coppa del mondo 2025/26 di biathlon. A Oestersund, in Svezia, la staffetta femminile 4X6 km chiude al 2° posto dietro solo alla Francia. Applausi per Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller che terminano a 13''8 dalle francesi Jeanne Richard, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet e Lou Jeanmonnot (1:11’17''9 con 8 ricariche). Sono state invece 9 le ricariche (con una penalità) per la squadra azzurra, che ha preceduto sul podio la Repubblica Ceca. L’Italia ha condotto la gara di testa sin dall’inizio: gran frazione iniziale di Dorothea Wierer, che utilizza soltanto una ricarica a terra e chiude in testa al primo cambio con oltre 11'' di margine sulle inseguitrici (Svizzera, Estonia, Francia ed Austria). Poi il controllo di Michela Carrara, che subisce un giro di penalità e utilizza due ricariche in piedi ma non molla sugli sci. A metà gara l'Italia è sesta a 28''5 dalla vetta (Repubblica Ceca). Frazione strepitosa di Lisa Vittozzi, che ricarica un solo colpo in piedi e ci riporta a 0''5 dalla Francia che conduce. Gran chiusura di Hannah Auchentaller, che usa due ricariche a terra e resta fredda al poligono decisivo. In classifica, fuori dal podio, Svezia e Austria seguite da Finlandia, Svizzera, Slovacchia, Bulgaria e Polonia.