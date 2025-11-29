Biathlon, Italia 2^ nella staffetta a Oestersund

Biathlon, Italia al 2° posto nella staffetta femminile a OestersundBIATHLON
Al debutto nella Coppa del Mondo 2025/26 di biathlon, l'Italia chiude al 2° posto nella staffetta femminile 4x6 km a Oestersund, in Svezia. Applausi per Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller precedute al traguardo solo dalla Francia. Terzo posto per la Repubblica Ceca
Primo podio stagionale per l'Italia al debutto nella Coppa del mondo 2025/26 di biathlon. A Oestersund, in Svezia, la staffetta femminile 4X6 km chiude al 2° posto dietro solo alla Francia. Applausi per Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller che terminano a 13''8 dalle francesi Jeanne Richard, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet e Lou Jeanmonnot (1:11’17''9 con 8 ricariche). Sono state invece 9 le ricariche (con una penalità) per la squadra azzurra, che ha preceduto sul podio la Repubblica Ceca. L’Italia ha condotto la gara di testa sin dall’inizio: gran frazione iniziale di Dorothea Wierer, che utilizza soltanto una ricarica a terra e chiude in testa al primo cambio con oltre 11'' di margine sulle inseguitrici (Svizzera, Estonia, Francia ed Austria). Poi il controllo di Michela Carrara, che subisce un giro di penalità e utilizza due ricariche in piedi ma non molla sugli sci. A metà gara l'Italia è sesta a 28''5 dalla vetta (Repubblica Ceca). Frazione strepitosa di Lisa Vittozzi, che ricarica un solo colpo in piedi e ci riporta a 0''5 dalla Francia che conduce. Gran chiusura di Hannah Auchentaller, che usa due ricariche a terra e resta fredda al poligono decisivo. In classifica, fuori dal podio, Svezia e Austria seguite da Finlandia, Svizzera, Slovacchia, Bulgaria e Polonia.